為提醒家庭照顧者關注自身照顧負荷，衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會結合圖文作家米奧辦理「照顧心情點播機」線上互動活動，邀請家庭照顧者上網點播、分享心情故事，只要找出一則最貼近自身處境的插畫故事，再進行心情壓力檢測，即可獲得米奧特別繪製的關懷圖文。

為幫助家庭照顧者檢視自身的照顧負荷，米奧繪製照顧者故事，舉辦「照顧心情點播機」網路線上互動活動，首先引導照顧者找出一則最貼近自身處境的插畫故事，再來進行心情壓力檢測，即可獲得特別繪製的溫馨關懷圖文，提醒照顧者注意自己的心理負荷，找到適合自己的紓壓方式，鼓勵照顧者主動利用衛福部委託設置的家庭照顧者關懷專線0800-507272適時求助。

除照顧者之外，周邊親友、鄰居亦是重要的支持力量，民眾皆可利用「照顧心情點播機」下載圖文，表達對身邊承擔主力照顧任務之親友的關懷，尤其是沒有照顧替手、不只照顧1人、照顧者本身就是病人、照顧失智症者、老老互相照顧等有較高風險者，是須要格外注意的對象，衛生福利部亦製作高負荷照顧者初篩指標，共同協助潛在高負荷照顧者走出家門，透過家庭照顧支持據點專業人員的協助，利用長照資源調整照顧安排，減輕照顧壓力。

為提供家庭照顧者更多協助，衛福部於2016年設置0800–507272（台語：有您真好真好）家庭照顧者關懷專線，由中華民國家庭照顧者關懷總會承接並提供線上會談服務，並於地方政府設置118個家庭照顧者支持服務據點，由專業人員協助照顧者透過運用長照資源調整照顧安排，亦提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務，有效降低其照顧負荷。

全國目前約有66萬名失能者，長照2.0自2017年推動至今，服務人數及服務資源均大幅成長，服務人數達54.4萬人，特約單位多達6852處，2021年的長照服務整體滿意度超過93％、超過97％家庭照顧者感到照顧負擔減輕，長照司長祝健芳呼籲家庭照顧者可透過長照1234：1工具（衛福部長照服務資源地理地圖）、2電話（1966長照專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線）、3步驟（資源盤點、資產盤點、家庭會議）、4包錢（「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」），聰明利用各項長照服務資源。