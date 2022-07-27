花蓮吉安鄉曾種植日據時代高級清酒釀製品種「吉野一號」米，但隨時代變遷，現多種植該米食用。（羅亦晽攝）

花蓮區農業改良場與台灣農業歷史學家范雅鈞合作，將「吉野一號」米的前世今生撰寫成書，於今天發表，農委會主委陳吉仲等人特地在花改場一塊曾是日據時代的獻穀田中，進行祭天祈福儀式。（羅亦晽攝）

花蓮區農業改良場內其中一塊稻田曾是日據時代的獻穀田。（羅亦晽攝）

花蓮區農業改良場日前成功將「吉野一號」米加工成甘酒及冰品等，農委會主委陳吉仲（右）與前總統府發言人Kolas Yotaka（左）分別品嚐，大讚清甜好吃好消暑。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉曾種植日據時代高級清酒釀製品種「吉野一號」米，但隨時代變遷，現已鮮少種植該米釀酒，經花蓮區農業改良場與農業歷史專家合作，揭開其前世今生並撰寫成書，亦與研究清酒文化學術團隊復育該米，嘗試復刻百年台灣地酒，盼重現昔日風華，開啟台灣稻米產業另類發展。

高雄餐旅大學農學博士陳千浩長期研究清酒文化，並在文獻記載中發現，吉安鄉曾在日據時代種植吉野一號米，因米香十足，進貢日本天皇，被稱為「天皇米」，同時也是全台做清酒最好的品種，又有「酒米之王」的美名，當時甚至將多達1700噸的米送往台中的酒廠釀酒，但該文化卻隨國民政府來台後逐漸消失。

陳千浩為要重現當年清酒味道，因緣際會發現花改場有「吉野一號」米保種，去年3月便和吉安鄉農會在稻香國小旁的農田種下「吉野一號」米秧苗，嘗試讓百年的台灣地酒再生；花改場則對該米前世今生抱持疑惑，委託台灣農業歷史學家范雅鈞研究，揭開「吉野一號」米的百年傳奇。

范雅鈞花費近11個月進行「吉野一號」米的史料搜集、老照片考證，及深度訪談地方耆老等人，不僅將其故事撰寫成書，更意外發現日據時代其中一塊獻穀田就座落在花蓮農改場內，因此花改場今天特別在83周年之日前往田區，與農委會主委陳吉仲、前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、花改場場長杜麗華等人，進行祭天祈福儀式，盼未來能重現吉野一號米的昔日風華。

此外，花改場日前成功將「吉野一號」米加工成甘酒及冰品等，陳吉仲今飲用甘酒後，直呼「甘酒很甜很消暑」，Kolas則是品嚐冰棒，大讚清甜好吃。

吉安鄉農會也向花改場技轉「吉野一號」米的加工技術，陸續研發出鳳梨、芋頭等口味的甘酒冰棒，盼趕在今年暑假上市；陳千浩團隊雖已成功用「吉野一號」米釀製清酒，但他為讓清酒符合台灣風土，尚有一些環境因素待克服，盼用最在地的方式重現百年台灣地酒。