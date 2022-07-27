法務部行政執行署宜蘭分署將於8月2日下午3時舉行123聯合拍賣日，當日有2014年福特汽車及鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，另有多筆不動產拍賣，有興趣的民眾可於拍賣日現場了解。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署將於8月2日下午3時舉行123聯合拍賣日，當日有2014年福特汽車及鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，另有多筆不動產拍賣，有興趣的民眾可於拍賣日現場了解。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署將於8月2日下午3時舉行123聯合拍賣日，當日有2014年福特汽車及鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，另有多筆不動產拍賣，有興趣的民眾可於拍賣日現場了解。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

七夕情人節將近，法務部行政執行署宜蘭分署將於8月2日下午3時舉行123聯合拍賣日，供還沒準備情人節禮物的伴侶前往投標，當日有2014年福特汽車及鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，另有多筆不動產拍賣，有興趣的民眾可於拍賣日現場了解。

宜蘭分署表示，8月2日拍賣日，大至新北市平溪、瑞芳區、基隆市及宜蘭縣的多筆不動產，小至2014年福特汽車、鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，種類繁多、任君挑選，可作為民眾挑選情人節禮物的好選擇。

宜蘭分署進一步說明，拍賣的2014年福特Focus 1596cc汽車，里程數為9萬4787公里，無動產擔保設定，截至今年5月4日止，尚欠繳汽車燃料使用費1萬506元、罰鍰1500元、使用牌照稅款7188元，有意買車的民眾勿錯過此機會。

除汽車外，民眾更也以投標鑽戒、藍寶戒、純金戒等飾品，此次飾品均經宜蘭縣金銀珠寶商業同業公會鑑價，相關資訊可至法務部行政執行署全球資訊網http://www.tpk.moj.gov.tw 或宜蘭分署全球資訊網http://www.ily.moj.gov.tw 查詢。