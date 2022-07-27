民進黨今中常會，據轉述，祕書長林錫耀在會中報告時強調，選戰來來回回很多議題都會被外界「歪樓」，不管是論文或棒球場，民進黨對這個問題要有信心，論文這件事舉出的證據、跟時間序都很有利。

民進黨中常會，據轉述，林錫耀在黨務報告時提到，民進黨這次縣市長選舉這次提名18人，其中雙北人選受到的關注，帶動選舉氣氛，支持者非常振奮。

據轉述，林錫耀話鋒一轉，但是有時候負面操作效果還是會比較好，就像被潑髒水時，有時候很難洗乾淨；民進黨身為執政黨，防守居多，在這個結構下，大家不要掉入對方的邏輯跟陷阱。

他說，選戰來來回回，很多議題都會被外界「歪樓」，大家要小心，不要掉入對方的邏輯，人家設定什麼就掉進去，這是一個陷阱，要避免被分化。

他強調，不管是論文或棒球場，民進黨對這個問題要有信心，論文這件事林智堅陣營舉出的證據、跟時間序都很有利，內部要有信心、穩住，相信這個風波很快就會過去。