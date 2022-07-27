27歲日本正妹主播尾島早都樹，與小3歲的職業籃球員岡田侑大傳出戀情，未料男方隱瞞已婚事實，讓這段本該被祝福的戀情成為不倫戀，形象瞬間跌落谷底，更於今(27日)宣布辭職，消失螢光幕前，

讓所有觀眾震驚不已。

27歲日本正妹尾島早都樹，是富士電視台旗下「長野放送」的主播，偶像般的甜美外型讓她累積一票死忠粉絲，根據日媒《FLASH》報導，她與年僅24歲的職業籃球手岡田侑大傳出姊弟戀，2人從去年9月正式交往，當時還時常向朋友分享戀愛心得，直到年初得知男方人夫身分後，戀情便逐漸轉為低調，但仍不顧對方已婚身分持續交往，直到日前被拍到在大阪環球影城牽手約會，才讓這段不倫戀因此曝光。

對於傳出不倫戀，還被拍到和尾島早都樹牽手回飯店，岡田侑大表示兩人僅止於朋友關係，並沒有進一步發展，不過由於孕妻剛生下小孩，因此被質疑是婚內出軌，對此，他也在社群平台發文道歉，坦承和尾島早都樹互有好感，至於和妻子6月達成離婚協議，並且已經提交申請，更強調離婚後兩人才開始「牽手」。

尾島早都樹這段不倫戀曝光後，讓電視台高層大為震怒，擔憂形象嚴重受損的她，恐造成企業主不願投入廣告，便將她手頭上所有節目全數撤換，並將官方網站有關她的自介及IG帳號全刪除，更傳出尾島早都樹已經主動離職，徹底消失於螢光幕前，讓所有喜愛她的觀眾感到相當錯愕。