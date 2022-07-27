竹南鎮台13線通往竹南工業區的重要通道和興路，目前正在改善施工。（謝明俊攝）

竹南鎮台13線通往竹南工業區的重要通道和興路，目前正在改善施工，將把全部台電電纜地下化。（謝明俊攝）

竹南鎮台13線通往竹南工業區的重要通道和興路，目前正在改善施工，與旁邊國3高架橋下道路改善工程一起施作。（謝明俊攝）

竹南鎮公所為美化街頭景觀，並整修道路配比及人行道等，向中央爭取經費整建和興路全線，並配合台電施工將所有電線地下化，目前工程持續趕工中，未來和興路與相交的國3高架橋下道路重整拓寬聯通，將使周邊道路設施更趨完善美觀安全，讓竹南街頭更為現代化。

竹南鎮和興路是連接台13線公義路及竹南工業區間的重要通道，全長為866公尺，道路寬度為20米4線道，是竹南工業區最主要的聯外道路之一，由於先前闢建時，道路兩側的人行道部分缺乏，植栽凌亂，加上上方台電輸電線仍採高空架線通過，使得道路景觀頗為雜亂，不利於行人安全通行，竹南鎮公所因而研擬全面改善和興路。

由於和興路屬於竹南工業區重要聯外道路，經竹南鎮公所擬具計畫向工業局爭取經費補助，在立委陳超明的全力協調下，獲得工業局核撥經費展開改善工程，包括增設人行道以供行人安全通行，人行道並規畫至少在1米5以上至2.5米，提供行人安全無虞的通行。

道路兩側人行道旁，將改善綠化草地及植栽，以美化全線道路景觀，道路並予全部刨除重鋪，並解決道路坑洞及凹陷等問題，提升道路安全係數。最影響街道景觀的一項改善工程，就是將道路兩側高架通過的台電電線全面地下化，將原有水泥電桿全面移除，確實改善兩側路面視野無礙。

由於和興路與國3高架橋下路段相交，目前，竹南鎮公所另外爭取內政部營建署核撥經費，全面改善高架橋下兩側道路，並予打通瓶頸路段，屆時，和興路改善工程完成後，可與高架橋下道路聯通，提供當地民眾及來往人車更為方便的道路交通，徹底提昇當地交通道路品質。