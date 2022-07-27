莿桐鄉公所為了幫助老人家就醫，13年前開始以箱型車到府接送，目前每年服務4000人次。（周麗蘭攝）

莿桐鄉公所為了幫助老人家就醫，13年前開始以箱型車到府接送，去年獲贈1輛小復康巴士，共有3輛車服務，每1年約服務4000人次。鄉公所表示，近年65歲以上老人、身心障礙者有較長照資源，公所的醫療專車擴大服務對象，開放65歲以下、無身心障礙手冊也可登記。

莿桐鄉65歲以上人口有5600多人、占全鄉20％，老人家有就醫需求仰賴子女接送，老人家通常忍耐到不能忍才到醫院，13年前鄉長、現任縣議員鍾明馨開辦載送老人家看病服務，只要打電話登記，公所的廂型車就到家裡接送。

距離莿桐鄉最近的大醫院在斗六市、西螺鎮，莿桐鄉公所的醫療車目的地為臺大雲林分院、成大斗六分院、斗六慈濟醫院、西螺雲林基督教醫院、臺大雲林虎尾院區。

鄉長林靖焜表示，醫療專車迄今每年服務約4000人次，約是乘客量的9成，原本有2輛廂型車到府接送，去年旅外鄉親捐贈1輛小復康巴士，每輛車配有司機、服務人員各1人，讓老人家安心、安全就醫。

林靖焜說，65歲以上長者有「長照2.0」資源，領有身心障礙手冊者除了長照資源，也有專屬復康巴士可預約，鄉公所的醫療車擴大服務，接受65歲以下、無領殘障手冊者預約就醫接送服務，預約專線是（05）5850352，需要掛號、領藥也可協助。

一名女性長者表示，需要看醫生時如果沒有小孩可開車，就要等醫院派出來的專車，比不上公所的醫療車便捷，隨車小姐還會幫忙攙扶上車，很溫馨，到醫院又會幫忙掛號、領藥，輕鬆不少。

陪伴坐輪椅父親就診的張小姐說，得知公所有醫療車服務以前，每次帶父親看醫生都要出動2人，1個開車、1個攙扶，搭醫院開的醫療專車則很耗時，改搭公所的醫療車後，她1個人專心陪看病就夠，現在掛號完畢就立刻約車，很感恩鄉公所的德政。