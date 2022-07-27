《武林同萌傳Online》今（27）日進行「兵甲武卷」改版，本次改版活動結合夏季活動精彩可期，切莫錯過！此外，全新系統、全新險劇情等著您來體驗。

《新系統－兵甲武眷》

歷史的車輪滾滾往前，曾經的神兵、盔甲，從可遇不可求，變成制式標配，再到破銅爛鐵，我們曾經努力追求過、擁有過，到最後拋棄過，時間的威力讓人不勝噓唏而現在新的兵甲武卷，將靜靜的記錄這一切，曾經捨不得放棄的舊武器、盔甲現在有了新的長眠之處，還能發揮餘熱提供更多的能力給予玩家，讓玩家有更充足的準備面對日益顯惡的環境。

< 記錄那些年我們追過的兵甲-兵甲武卷 >

此為開發中畫面，實際畫面請依遊戲內為準。

《新主線劇情登場》

上官雙兒告訴你她發現小師妹沐妍似乎有心事，所以打算做料理來鼓舞沐妍，你想想決定幫忙，但是你看著一碗藍藍黑黑還冒著泡泡的東西很懷疑能吃否。上官雙兒很有自信說雖然長不一樣，但是口味應該是很到位的，她想了想決定找一個自願者，來幫忙吃吃看。所以她開心的端著那碗與其說是料理不如說是毒藥的東西愉快的去找了季子秋，你在心裡默默的為季子秋上了一炷香，希望他的胃能撐得住。你去到季子秋身邊，看到季子秋笑著把那碗拿起來吃，季子秋一邊吃還一邊跟上官雙兒打起機鋒。過了一陣子上官雙兒為了要感謝你的幫忙，特地留了一小碗，你很高興得一口吞，一股很奇怪又很微妙的味道直衝你的味蕾與大腦，接著你就眼前一片黑暗。

《甜蜜一夏改版活動》

本次「兵甲武卷」改版適逢夏日季，《武林同萌傳Online》團隊精心規劃改版夏季系列活動，改版活動期間自2022/07/27 (三)維護後～2022/09/07 (三)維護前，趕緊登入遊戲來同歡參與吧！詳細資訊請至官網查詢。

活動一、武林大點兵

活動時間：7/27(三) 維護後 ~ 9/07(三)維護前

活動對象：等級40以上的玩家

活動內容：

1.到忘憂村找【翔】承接任務。

2.負責點名的－【包大人】【攻城獅】【阿凱】，每天會輪流出現在忘憂村。

3.只要在NPC出現的時段與之對話，依照指示並完成交代任務即可完成。

4.當完成一個時段的任務，將給予經驗值300萬。

5.當天三個時段的點名都有完成，並找【翔】對話，將額外給予經驗值500萬和當下角色等級經驗值的2%。

※當天和其中一位NPC成功完成任務，就算任務完成，將於每日00:00重置。

※需於任務重置前，同一天完成三個不同時段的任務才可獲得額外的獎勵。

※以上活動物品，活動結束後將統一回收。

活動二：神兵寶藏

活動時間：7/27(三) 維護後 ~ 9/07(三)維護前

活動對象：等級40以上的玩家

活動內容：藏寶達人想要從眾多的藏寶圖中找尋寶藏，請大家在六小時內幫助他們完成幫助他們吧~

1.到忘憂村找藏寶達人承接任務。

2.依照藏寶圖所指示，取得【神兵寶甲寶箱】後把東西交給藏寶達人。

3.等待10分鐘後，回忘憂村找藏寶達人。

※完成任務後可以給予兵甲武卷幣*1。

活動三：甜蜜一夏

活動時間：7/27(三) 維護後 ~ 8/17(三)維護前

活動對象：等級40以上的玩家

活動內容：甜甜要趁夏日收集荔枝做成果醬送給心愛的人，所以要廣招各大可愛的夥伴幫忙，請在六小時內幫助她完成吧~

1.到忘憂村找甜甜承接任務。

2.取得甜甜荔枝*50後回去找甜甜。

3.等待10分鐘後，回忘憂村找甜甜。

※完成任務後可以給予兵甲武卷幣*1 。

※活動其間LV40以上的怪物有機率掉落以下物品：甜甜荔枝 。

活動四：夏日的回憶

活動時間：8/17(三)維護後 ~9/07(三)維護前

活動對象：等級40以上的玩家

活動內容：快要開學皮皮快要開學了、但是忘記這暑假發生得有趣事情，請在六小時內幫助他完成回憶吧~

1.到忘憂村找皮皮承接任務。

2.取得甜甜荔枝*5，找皮皮。

3.幫皮皮整理資料：

4.幫皮皮補拍風景照片

5.回忘憂村找皮皮

※完成任務後可以給予兵甲武卷幣1 。

活動五：兵甲武卷紀念大會

活動時間：7/27(三) 維護後 ~ 9/07(三)維護前

1.每天到忘憂村幫助大家可完成各式活動

2忘憂村進駐「兵甲武卷商人」。

3.收集一定數量的「兵甲武卷幣」，可以向「紀念金幣商」購買物品

活動六：感恩雙倍大回饋

活動時間：7/27(三) 維護後 ~ 9/07(三)維護前

活動對象：全體玩家

活動內容：每天晚上8~10點，給予全伺服器的人，經驗雙倍的效果。