科技部今（27）日舉行國科會揭牌暨主任委員布達典禮，擔任主委的科技部長吳政忠將會以行政院政務委員身分兼任，同時也表示，明年度的科技預算至少將多出8％。

對於人事安排，吳政忠說，國科會成立之後，內部人事不會有太多變動，唯一就是把原來的司長變成處長，次長變成副主委。接下來行政院科技會報也會進入國科會，屆時名稱會稱之為「科技辦公室」，其他人員職等都不會改變。

吳政忠也提到，三個科學園區的掛牌，即將在28日下午就進行；而國家太空中心也會在年底正式變成國科會底下的行政法人。