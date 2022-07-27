民進黨今中常會邀請國家住宅及都市更新中心組長江尚書以「租金補貼及包租代管政策對民眾租屋帶來什麼改變？」為題專案報告，租金補貼至今年7月24日為止， 約有21萬6千戶提出申請；身兼黨主席蔡英文總統裁示，這次政府投入的300億擴大租金補貼，要請各位黨公職協助宣傳推廣，讓更多民眾知道。

江尚書指出，租金補貼是各國重要的居住協助手段，蔡英文總統上任後，從每年6萬戶開始，逐年將戶數擴大，今年名額達到史無前例的50萬戶。根據統計，至今年7月24日為止，約有21萬6千戶提出申請 ，已突破去年的申請戶數。

江尚書表示，今年所得上限提高至最低生活費3倍，各縣市的金額依據平均每人每月所得上限略有不同，早期租金補貼是針對弱勢族群，擴大戶數後，讓工作所得階層，像是小資族、小家庭都可以受惠。

他說，近年來政府也推動各種便民措施，讓申請租金補貼更容易，例如推出便利的線上申請系統，以及不限定設籍於當地者，只要有租屋事實即可申請等等。

在包租代管社會住宅部分，江尚書說，目前全國的媒合速度快速增加，以最近一季（4至6月）來說，媒合達到6797戶。其中桃園市是成長最快的地區，原因是首長和基層都非常支持，加上人口成長快速、當地租金也很適當，剛好是房東免所得稅的門檻，在地業者也都會交流學習經驗，房東們有好的經驗後，都會互相推薦介紹，不只讓包租代管市場進一步擴大，也提升租賃雙方保障。

黨發言人李妍慧會後轉述蔡英文聽取報告後裁示指出，去年全球疫情肆虐下，台灣經濟成長仍然創下11年來新高，達到6.57％，這是所有民眾共同的努力與成果。但在今年，世界各國在疫情、全球性通貨膨脹等國際性挑戰下，台灣在各項數據穩定成長下，持續將社會照顧做得更多、做得更好，而近期所推出的300億擴大租金補貼政策，就是與大家共享經濟成長甜美的果實。

她說，這次政府投入的300億擴大租金補貼，降低申請門檻，補貼戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對剛出社會、新婚育兒以及弱勢家戶，更加碼補貼額度，不但減輕年輕人的經濟壓力，更簡化申請手續，讓申請的民眾「減負擔又簡便」，我也要請各位黨公職協助宣傳推廣，讓更多民眾知道。

總統指出，到今年6月底，包租代管全國累計已經媒合4萬2770戶，每月媒合數約1500至1800戶，我們也會加速宣導推廣，讓更多友善的房東和需要的房客，願意加入包租代管的計畫。

此外，針對入黨資格評議相關人員，會中通過由中常委黃承國、林右昌、許淑華擔任人事評議委員會委員；會中也通過由中常委王定宇、陳茂松、何志偉、蘇巧慧、陳世凱擔任入黨複審小組成員，並由王定宇中常委擔任召集人。並通過於8月3日召開中執會。