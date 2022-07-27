民進黨新北市議員張志豪近日批評，新北市府對外宣稱有49個姊妹市，但官網搜尋始終只有10個，質疑市府有公開說謊、蓋黑布的嫌疑，並要求新北市長侯友宜說清楚。對此，國民黨新北市議員參選人呂家愷回擊，新北姊妹市和友好城市排序僅次台北，各級學校國際姐妹校也有107個，呼籲張志豪做好查證，並痛批其為選票抹黑，愧對市民，且始終狀況外。

呂家愷說，新北參與的國際組織有29個，各級學校國際姐妹校有107個，市府近年積極參與各項國際活動，2019年至2022年7月主辦過9場、參與37場國際論壇，涉及的政府官員、民代、國際組織等6440人，成果卓越。

張家豪公開質疑侯友宜沒有接軌國際能力，但呂家愷表示，新北市姊妹市、友好城市49個，涵蓋美洲、歐洲、非洲及亞洲太平洋地區，對比林佳龍任內僅簽署13個，天差地遠。另外，新北市2020年疫情間，更提供姊妹市國辛辛那提市、德國史坦堡縣及疫情嚴重的紐約市、舊金山市隔離衣、面罩、布口罩，隔年更再度捐贈防疫物資，到尼泊爾偏鄉醫院，提供務實前瞻的實質合作。

呂家愷批評，張志豪身為民代，提出質疑前做好查證是基本功課，他先前未搞清楚新北加倍券發放過程，就放話市府加倍欺騙，這種抹黑招數現在還在用，實在愧對市民，他也批評，張志豪始即使快到選舉仍是在狀況外，心虛認為派林佳龍這隻超弱母雞，讓綠營破殼小雞自身難保，心中難免著急，不過仍呼籲小雞們要做好功課。