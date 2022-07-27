桃園市一名65歲張姓男子長期靠打零工維生，上月在工作時受傷，住院治療1個多月，花光所有積蓄，沒有親人可依靠的他出院後流浪到大園竹圍地區，所幸被巡邏員警發現，聯繫社會局協助，近日已換至老人福利機構安置，恢復狀況穩定，未來經評估後有望返回社區。

大園警分局指出，張男日前獨自一人坐輪椅在大園區三民路一段附近無助徘徊，警方接獲民眾報案後到場關心。張男表示，先前住在桃園區長期靠打零工維生，但6月工作時受傷，雙腳行動不便，住院1個多月，幾乎花光全部積蓄。

張男說，他沒有其他親人可依靠，出院後無家可歸，也不知可以去哪，便漫無目的地搭計程車，到竹圍地區沒錢後才決定下車。員警緊急聯繫社會局協助，安排旅館暫時讓他居住，張男也泛淚表示，他會好好振作。

對此，社會局表示，已協助張男申請醫療補助3000元與急難救助金2萬元，7月中將其轉換到老人福利機構，目前恢復狀況穩定，社工人員會定期追蹤，另已幫忙申請低收入戶資格，資料審核中，未來若張想回到社區生活，經評估沒問題後也會給予協助。