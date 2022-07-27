民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，關鍵人物調查員余正煌今天不忍了，透過聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（27）日也爆出3點表示：「肯定余正煌勇氣！支持台大做出公正判決！」更嗆「必須指出陳明通的可惡」，引發討論。

王鴻薇在臉書上坦言，今天余正煌發出聲明，明確表示自己沒有抄襲，也聘請律師捍衛自己權力。而對於余正煌的聲明，王鴻薇更點出3點，首先這等於打臉林智堅、陳明通以及民進黨多日在媒體、政治籌畫的陰謀，兩份一樣的論文，用圖表、時間軸、指導老師聲明，就是明示暗示余正煌抄襲，但「余正煌沒有要幫你林智堅吞，他的尊嚴，不是你們政治操作的籌碼」。

再來，王鴻薇更說，余正煌是一介平民，可想而知要出來捍衛自己權力，有多少壓力負擔重壓在他的身上，加上民進黨與林智堅記者會造成的輿論，他沒有管道回應，身體上、心理上都是煎熬。王鴻薇說，「但他沒有屈服，這不是每個人都做得到的。我希望台大可以善待這份勇敢，並做出公正的判決」。

最後，王鴻薇更怒嗆陳明通「可惡」，陳明通是余正煌的上司，同時也是他博士班論文指導老師，卻在媒體上、學術界為林智堅狡辯。這讓王鴻薇痛罵，「讓身為學生、下屬的余正煌如果不出來，就只能不斷的接受陳明通的霸凌，陳明通的言行不配為人師表」，如今全案將會進入審查，余正煌的勇敢、陳明通的可惡、林智堅的荒唐，永遠都會是台大人以及台灣高等學術圈，要一起面對的傷疤。