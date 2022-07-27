台鐵桃園站近日2台空調冰水主機故障無法修復，為了釐清現況，督促台鐵早日修復，無黨籍立委趙正宇與立法院交通委員會召委林俊憲協調，今天前往考察，趙正宇表示，近日天氣炎熱，除應改善臨時應急措施，在車站天花板增設倒流風扇外，並評估增設水冷扇。台鐵局長杜微當場允諾，一個月內評估並加設相關設施。

現行桃園車站配合桃園鐵路地下化工程新建，設置跨站式臨時站房，去年保養空調時發現，2台空調冰水主機故障無法修復，必須辦理更新，台鐵局考量台灣夏季氣候異常炎熱，應儘速辦理更新事宜，因此今年自行籌措經費，隨即辦理招標作業，7月27日開工；目前估算工期約150日曆天。

趙正宇表示，時值酷暑夏日，桃園車站日運量高達數萬旅客次，現有臨時應急措施顯然不足，建議桃園車站應於天花板增加導流風扇，前站及後站各增加十隻；同時，於站體內在電壓評估許可下繼續增設水冷扇；另外，前後站出口加裝氣門，阻斷熱空氣進入。

趙正宇說，此次是應空調保養才發現冷氣故障問題，除桃園車站外，台鐵應立即排查全台灣各車站是否有相同問題，確保旅客及通勤民眾搭乘鐵路舒適性。