季芹（左）表示想再拍攝戲劇，王仁甫則是將首任綜藝製作人。（粘耿豪攝）

季芹（左）、王仁甫夫妻檔都很支持彼此追夢。（粘耿豪攝）

王仁甫的綜藝節目將於11月開拍。（粘耿豪攝）

王仁甫、季芹夫妻檔今（27日）宣佈與艾慕影藝合作，打造綜藝IP、發展及製作影視内容；是林志穎學弟的王仁甫透露求學階段曾在路上巧遇林志穎，當時林主動跟他打招呼、詢問學校生活，還曾說過要幫他跟教官請假錄影，前陣子王仁甫在錄製《飢餓遊戲》時也曾在賽車場上與林志穎相遇，他今透露日前看到林志穎的車禍新聞十分震驚，但礙於2人私下沒有聯繫，他也不便打擾。

出道24年的王仁甫將首度挑戰綜藝節目製作人，在11、12月開拍野外真人實境秀，他神秘的表示節目將以各行各業的素人為目標，而藝人將擔任輔助角色，至於自己是否身兼節目主持人？他則笑而不答，相當賣關子。

身為李國修弟子的季芹坦言有意重返戲劇圈，參與戲劇拍攝，王仁甫也相當鼓勵她繼續拍戲，「國修老師很多學生都拿了金鐘獎，現在就看妳了」；是否擔心夫妻之後各忙各而失去相處時間？季芹笑說很支持王仁甫追夢，「這樣我也有時間可以做自己想做的事，我相當期待」，王仁甫則露出竊笑表示不管錄影到凌晨幾點都一定會回家睡覺。

面對即將到來的七夕情人節，王仁甫坦言還沒準備好禮物，季芹則興奮透露自己早已準備好父親節禮物，讓王仁甫頓時露出愧疚表情，急忙解釋說送禮物不能只有節日才送，「因為我們過陣子要出去玩，所以我有特地去買一副限量墨鏡，可以讓她遮陽。」季芹感動的說當天王仁甫在花蓮錄影完說要回宜蘭，結果等了很久都沒見到蹤影，最後才知道王仁甫為了墨鏡，特地跑到台北購買再返回宜蘭。