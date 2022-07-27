今年文化觀光局以「彩夏趣」為主題，邀請全台民眾暑假來嘉玩色彩，海之夏活動現場也將打造成海島度假風。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁與張家瑋一起品嘗蚵蛋燒，兩人讚不絕口。（呂妍庭攝）

因疫情延後舉行的2022東石海之夏將於8月20日至28日連續兩個周末假期登場。（呂妍庭攝）

因疫情延後舉行的2022東石海之夏將於8月20日至28日連續兩個周末假期登場，今年文化觀光局以「彩夏趣」為主題，邀請全台民眾暑假來嘉玩色彩，除有精彩晚會表演、踩街活動、暢玩彩色泡泡、放煙火等活動外，現場也將打造成海島度假風，嘉義縣長翁章梁大力邀請全台民眾在疫情趨緩之際，到東石一解煩悶心情，繽紛一夏。

今文觀局舉辦宣傳記者會，派對女王圓圓和真人版娜美張家瑋現場比美，還安排翁章梁演出大小老婆、父女等戲碼，互尬演技，宣傳五彩繽紛的東石海之夏，現場氣氛十分歡樂。

文觀局指出，海之夏活動年年遊客破萬人，是台灣西半部暑期重點活動之一，去年第15屆因疫情首次停辦，今年第16屆辦得更盛大，從表演卡司到周邊活動，彩蛋不斷，像是「晚會超精彩」，請到陳芳語、鬼鬼吳映潔、賴慧如、蘇晏霈、張家瑋、YOYO家族姐姐加上派對女神圓圓多達15位女神，8月13日周六舉行的踩街活動，到場還有機會抽好禮和1萬元禮券。

另也安排民眾與彩繪大師一起彩繪施工圍籬，打造另類網美拍照景點。玩色派對讓大小朋友來場彩色大戰，發揮創作力，全家大小一同體驗玩泡泡樂趣。8月28日晚會壓軸精彩煙火秀，炫麗煙火化身超大彩色筆，點亮東石夜空，也預告接下來10月國慶焰火在嘉義，來嘉義從暑假一路玩到年底超精彩。

活動期間除常鱻廊道美食街以外，也邀請在地嘉義嚴選伴手禮協會及嘉義特色產業聯盟，精選10家業者現場設攤，翁章梁說，「東石海之夏」作為嘉義濱海大型晚會及親子活動，每年都讓親子家庭很期待，來海之夏也可以規畫嘉義沿海地區旅遊，兩個周末絕對值得來。

文觀局長許有仁表示，除了玩色派對、夢幻泡泡體驗，還有讓小朋友為之瘋狂的氣墊設備與彩色泡泡池，打造20米長氣墊水池，絕對是家長放電首選。