P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今日下午於台北舉行記者會，鋼鐵人在球季外積極進行球隊戰力提升與補強，也正式宣布延攬前新竹街口攻城獅總經理高景炎出任總經理，還有旅日好手林郅為與帶槍投靠的九太科技「本土一哥」林柏豪加盟鋼鐵人。高景炎表示：「鋼鐵人迎來新的管理階層和選手，目標三年內衝擊冠軍，希望帶給南部球迷籃球饗宴。」

記者會除了宣布新的人事異動，還有兩位新球員林郅為和林柏豪一同亮相，展現鋼鐵人的新氣象。高景炎對於出走攻城獅上任鋼鐵人表示，「沒有人想離開自己一手帶大的小孩（指攻城獅），加上時間到了小孩也長大了，是時候離開了。」他還提到，「任職攻城獅期間，非常不認同有其他股東去成立新的聯盟，讓攻城獅與T1聯盟常常被畫上等號，也背負很壓力與批評。」

球隊未來的願景，高景炎說：「鋼鐵人成軍很倉促，還有很多不足的地方，所以時間很重要，我們會盡百分百的能力。今年主要會補強板凳深度，也希望未來三年能衝擊冠軍。」

此次團隊大換血，籃球事務營運長鄭志龍提到：「對於球隊發展，我的工作是支持教練的訓練資源與人力，還有球隊中長期發展的安排與佈局。」鄭志龍曾為籃球選手也執教過，透過這次的說明，呼籲大家不要把籃球事務營運長跟總教練劃上等號。

現今籃球環境仍「重北輕南」，導致許多南部的籃球選手選擇北漂，目前濁水溪以南共有3支球隊，透過鋼鐵人深耕高雄及南部，把南台灣的人才留在高雄，給予南部球迷一個好的籃球市場。