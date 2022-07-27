2022年的金融建言白皮書即將出爐，在27日下午召開期中審查會議。據側面了解，今年將分成四大面向，提出27項建議，四大面向及建言包括了提升金融市場發展動能，強化金融科技發展及資通安全、落實永續發展、法規調適，分別有七項，有八項、五項、七項建議，另據透露，壽險公會特別提出了對於OIU的免稅措施能比照OSU放寬，從10年延至15年，目前了解，財部願放行的機率不低，但要求必須補充更進一步的理由來說明。

另據了解，券商公會今年亦有提出，對於交割專戶的開放分戶使用，據悉金管會正面以對開放客戶分戶資金，可轉存定存及符合資格條件的銀行，可運用在安全性高及價穩定的金融商品，讓交割專戶資金使用範圍更寬廣。

據側面了解，對於壽險公會所提出，OIU的免稅從10年增至15年，比照OSU，財政部並未不能放行，但OSU是一次性的，OIU是非一次性的，而是期間較長，所以財政部有特別請公會再提出補充理由；此外，今年對於長照扣除額的免稅，以及「送金單」其並非屬印花稅的憑證，希望能獲得免印花稅，壽險公會今年亦有再次提出，此外亦有建議，2050碳淨零排放，希望財部能給更多租稅誘因。

期貨公會則有提出「非當面開戶交易人」申請提高交易額度，可採取自然人憑證併行視訊的方式來進行，身份確認方式的放寬，這點，金管會亦正面以對，都是今年獲採納可能性甚高的建議。

另據知情人士指出，研訓院也有提到RBC設計，應該要在地化，符合台灣的國情，對此金管會也有在進行研議，也會參考新制度；此外研訓院也建議，未來FIDO應開放更多元的管道，不要只用晶片金融卡，希望以後更開放，不限於晶片金融卡而已。

據指出，今年關於金融科技的提案非常多，其中也有包括國發基金的部分，金融園區有建議，國發基金應可新增金融科技產業作為申請國發基金評估審議委員會，因為金融科技有涉及資訊、科技、醫療，跨產業的，金融科技業者經常不知要如何透過組別申請，倘若能設專責科別，則審議專家也較能聚焦且有專業性；另外信託公會則有建議，高齡的70歲非專業投資人，符合一定條件可被推介投資風險等級較高的商品。