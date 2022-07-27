高雄李姓婦人今上午7時許騎乘電動自行車，行經三民區熱河一街險些與另名騎機車的李姓婦人碰撞，騎機車的李婦提醒她這樣騎車相當危險，反遭對方拉下機車，2人就在高雄街頭上演全武行，過程全被附近民眾拍下，路過民眾也全傻眼不停回頭看。

民眾拍下，2名女子就在大馬路上大打出手，互相推擠，只見黃衣女遭推倒後氣沖沖地爬起來，雙方爆發口角，又開始動一波肢體衝突。警方調查，56歲李姓婦人27日上午7時許，騎著電動自行車沿青島街行駛，準備左轉熱河一街時，這時另一名騎乘機車的45歲的李姓女子沿熱河一街經過，險遭撞上，導致騎乘機車的李女嚇到，將李婦攔下，並告訴對方這樣騎車很危險，要她小心注意一點。

未料這一席話點燃李婦怒火，2人當街扭打，李女一度被李婦推倒在地，起來後再與李婦爭執，李婦不滿，再次動手推李女，附近路人看傻眼趕緊報警，就連路過騎士也紛紛回頭看。

轄區十全路派出所員警獲報後，到場了解狀況並從中協調，先告知雙方提告，遭打的李女手腳有擦、挫傷，將自行驗傷後，再至派出所提告製作筆錄。