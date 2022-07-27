國內疫情再度回穩，對於準新人們來說可謂好消息，數字科技(5287)旗下婚禮平台「Marry結婚吧」站內數據顯示，自6月本土確診人數逐漸下降，7月新人詢問量明顯較4-5月成長5成，且詢問檔期多集中於2022下半年，其中以婚宴會館訂單量回升最為明顯，2022下半年宜嫁娶吉日皆已售罄，且近7成新人訂席數超過15桌，更有3成新人已在詢問明年檔期。

Marry結婚吧指出，站內討論區自6月初起有關「疫情延期、取消」等文章數明顯減少，取而代之的是「延期後找不到新秘、婚攝」等討論話題，可見隨著本土疫情趨緩，原計畫於上半年完婚的佳偶，陸續詢問並改期至下半年宜嫁娶吉日，再加上原訂下半年婚期的新人，使得下半年新秘、婚攝、婚宴會館檔期一位難求。

Marry結婚吧表示，Covid-19爆發以來，本土疫情升溫到婚禮市場復甦需耗時近8個月，而今年在病毒輕症化及『與疫情共存』模式下，婚市冷卻期僅3個月，代表疫情對於多數新人影響程度大減，且需求也逐漸恢復至疫情前的常態。如疫情未有太多變化，預估2022下半年婚禮市場有望回補300億商機。

新冠疫情及國際戰事下使得通膨潮席捲全球，台灣亦受到影響導致各項民生物資價格紛紛調漲，準新人們也成為此波通膨浪潮下的苦主。然而，國內疫情起伏不定，讓準新人們籌備婚禮增加更多顧慮，擔憂疫情再起影響賓客出席意願。「Marry結婚吧」為降低準新人們因疫情不確定性而產生的不安感，與典華幸福機構出奇招，祭出「1元婚禮購物節」限時活動，活動期間下定典華任一喜宴專案即可以「1元」定金無痛訂席。