民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文門，其中中華大學已進入獨立審查作業，中華大學董事長李妍慧也是民進黨發言人已辭職；林妍慧表示，她已在22日生效，藍營的影射就是政治力操作，呼籲請留給校方獨立自主的空間。

藍營爆料，中華大學獨立審查委員會召集人馬恆請辭，原因是與董事長意見相左，李妍慧今受訪指出，論文爭議事發之後，7月21號召開第一次董事會，也在董事會中報告自己的想法，22日就向董事會提出辭職，並在當天開始生效。

她指出，藍營影射她以校董的身分施壓，所才導致昨天馬恆的辭職事件發生，這就是很明顯的政治力操作。事實上自己根本就不知道馬恆辭職的事情，這就是她最不願意看到發生的事情。

李妍慧說，辭職最主要的原因是董事會跟校方已再三說明，董事會沒有介入校務，希望能夠讓中華大學有獨立的學術審查空間，也經過很多次的呼籲，自己個人有其他身分的關係，所以這段時間以來相當不忍看到學校被汙名化。

她也說，這論文爭議已經是舊聞了，董事會現在能做的就是要怎麼去保護被輿論抹黑的校方，能做的事情很有限，但要再三呼籲請留給校方獨立自主的空間，不要說有些不了解也沒有寫過學術論文的人，不了解學校運作的人，對學校指手指腳，做出一些沒有根據的臆測。