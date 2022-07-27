法務部行政執行署新竹分署苗栗辦公室將於8月2日舉行「123聯合拍賣會」，當日除拍賣多筆不動產外，還預備拍賣1台保時捷汽車，歡迎有興趣的民眾到場閱覽、競標。

新竹分署表示，這輛保時捷4門轎跑車的原所有人是1家團膳公司，因滯欠營利事業所得稅，經財政部北區國稅局竹北分局移送新竹分署執行，新竹分署收案後即積極出動尋找車輛，並多次與該公司負責人聯繫，最後終於查封到公司名下的保時捷汽車。這部汽車於2009年出廠，排氣量4806C.C.，車型為PANAMERA 4S，查封時里程數約為12萬公里。

本次拍賣訂於8月2日下午3點在新竹分署苗栗辦公室舉行，2點30分開放閱覽，這次拍賣不定底價，起標價60萬元，另拍定人須向監理機關繳清該車輛至過戶時止，滯欠的相關稅費及罰鍰後，始得辦理過戶登記。

根據監理機關及稅捐機關通知，該車至7月13日止滯欠的汽燃費及罰鍰總金額為新台幣6790元，及至7月14日止欠繳牌照稅16000元。自111年8月2日起至過戶日止如尚有新欠之稅費及罰鍰，拍定人應逕向監理機關查詢繳清。