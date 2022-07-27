台灣國寶畫家陳景容捐出珍藏銅版畫作，展現多元技法。（林和生攝）

高齡89歲的台灣國寶畫家陳景容，27日獲邀參加屏東大學「陳景容美術館」開幕儀式，他大方捐出40餘件嘔心瀝血的藝術傑作，市價超過5000萬元，成為屏大建校以來最大筆的藝術捐贈，為校園藝術典藏與教育貢獻開啟新的一頁。

陳景容2005年於梵蒂岡美術館向教宗若望保祿二世呈獻嵌畫「聖家畫」，由教宗親自接見，被讚譽為「心繫台灣的本土畫家」；長期旅居法國的他，除是法國藝術家獨立沙龍會員，更是台灣少數同時專精溼壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、水彩、素描、版畫等，多種媒材藝術家，是公認台灣「超現實主義」先驅。

談起與屏東的淵源，陳景容打開話匣子表示，自己24歲在鳳山陸軍官校當兵時，為持續精進創作技巧，每個周末都搭火車來到當時屏東師專，借用美術系教室進行素描及現場寫生，「踏進校園滿滿早期回憶」。

促成此行的屏東大學校長古源光透露，過去任職屏科大校長時，就曾邀請陳景容籌畫校內美術館，隨著對方年事漸高，一直希望珍藏作品能有永遠典藏的場所，才會成就這樁美事。

考量屏大有美術相關科系，陳景容特地精選包含油畫、水彩、木板畫、銅版畫、石版畫、陶瓷版畫、粉彩、炭筆畫、溼壁畫等多元媒材創作，他說，裡頭較多的基礎技巧呈現，且各種技法都有，希望用心欣賞的學生都能從中有所收穫。

陳指著一幅石板畫說，這是在台東部落看到一個抽菸斗的女人，隨即啟發創作靈感，後來才知曉主角是楊傳廣母親；另外一幅銅版畫技巧發想則來自鈔票圖案的描刻，畫作整整耗時一個月才完成，在在展現他的多元表現與執著創作精神。