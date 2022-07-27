日本寫真女星小倉優子38歲仍擁可愛顏值和姣好身材，雖然她人美卻情路坎坷，2018年底二婚嫁給交往半年的牙醫老公，但兩人結婚1年多就爭吵不斷，儘管小倉優子在2020年產下兒子，仍無法挽救婚姻，夫妻已分居2年半，最後，小倉優子今則在IG宣布離婚。

38歲小倉優子2011年和大13歲髮型師菊池勳結婚，育有2子，但菊池勳卻屢次偷吃，這段婚姻最後在2017年告終，2個兒子監護權歸女方，小倉隔年梅開二度，與交往半年的牙醫師再婚，但兩人結婚1年多就爭吵不斷，傳出小倉會情緒失控對丈夫吼叫，儘管小倉優子在2019年懷第三胎，老公仍受不了離家出走，還寄離婚協議書給小倉，但當時即將臨盆的小倉優子不願簽字。

小倉優子為了挽回老公的心，在前年生下第三胎時，特別發文感謝傳出婚變的牙醫老公體諒，甚至帶著3個孩子住到老公分居的家附近，但還是無法挽回這段婚姻，小倉和牙醫老公已分居長達2年半，最後，小倉優子今則宣布離婚。

小倉優子在IG發文宣布，她與牙醫老公在今（27日）離婚，他們會撫養孩子，小倉也表示她會繼續工作，希望外界能持續支持她。