新竹市棒球場未驗收就比賽，結果不僅引發球迷不滿，還讓球員受傷，富邦悍將外野手林哲瑄撲街受傷，不排除得開刀修復，整個賽季恐爆銷。民進黨桃園市長參選人林智堅急表達願意負擔醫藥費。國民黨立委李貴敏指出，球場未完成驗收就開賽導致球員受傷，恐怕觸發《國賠法》相關規定，「落漆球場，重傷選手怎麼賠？不又是國家賠、你我承擔嗎！」

李貴敏指出，《國家賠償法》第3條第1項明文規定「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，法院早有判決認定「在公有公共設施因設置或管理欠缺情況下，依客觀之觀察，通常會發生損害者，即為有因果關係」。

李貴敏痛批，正式開打前可以不用確定場地符合驗收規格及人員的安全嗎？只要有一點良知或在乎別人的安危或者用點心，就不會容認這種怠惰及不負責任的行為。新竹市政府和相關單位是大內宣慣了而用這種扮家家酒的方式執政嗎？這麼嚴重的缺失與問題，檢調、政風還不查個水落石出嗎？

李貴敏質疑，整建球場花了這麼多民脂民膏，還屢次追加預算的重大設施怎麼會有那這麼多的缺失？錢究竟花那裡去了？如今，公共設施只要粉飾外裝，就可以忽略最基本的安全性與實用性嗎？這些惡質的決策者與行政官員不應該立即揪出以避免重蹈覆轍嗎？

李貴敏表示，職棒、選手、民眾和台灣的聲譽因此蒙受巨大損失，又豈是林智堅說願意賠償醫藥費就能解決的？選手受傷期間的賠償金額，以及權益維護等問題。請不要期待受害者領個醫藥費就解決了。尤其，明星球員受傷，雇用他的職棒球團受到的票房與業績損失怎麼算？選手接下來的合約薪資談判是否受影響？會不會因傷勢導致權益受損？甚至開刀復健對他整體職業生涯的影響？萬一出問題怎麼賠？接下來全部要面對。