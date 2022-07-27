小鐘曾為了省300元車資在雨天騎腳踏車，不料卻摔車花了上萬元治療費。（民視提供）

由梁赫群以及于子育主持的民視《姊妹亮起來》日前邀請小鐘、李又汝、萁媽、凱文、生活消費達人十方及營養師許瓊月，眾人一同分享在這萬物皆漲唯獨薪水不漲的年代，要怎麼勤儉持家，又有哪些省錢撇步可以運用在生活中。

榮獲第25屆亞洲電視大獎最佳女主角的李又汝，在演藝工作上有自己一片天，從小吃苦長大的她依舊保持勤儉習慣，她提到有時劇組放飯時常會有人吃了幾口便當就丟掉，她曾鼓起勇氣問對方要不要多吃一點？對方回說還要吃，結果最後還是直接丟到垃圾桶，讓她超心疼；李又汝坦言收工後會到垃圾桶看有沒有完整的便當，如果有的話就會全部帶回家冰起來，隔天加熱繼續吃，不僅可以省下飯錢，還不會造成食物的浪費。

身為演藝圈4大節儉王之一的小鐘，表示自己人生最高原則就是「能省則省」，有次他工作完因為不想花300多元的計程車錢就選擇騎UBike回家，結果當天天雨路滑不小心摔車，左手腕還因此骨折，不僅要多花一萬多塊治療，還整整一個月沒辦法工作，讓他歎氣說：「省小錢結果花了大錢，根本得不償失」。

黃鐙輝的岳母萁媽抱怨女兒萁萁很愛亂買東西，常常在家收到一大箱宅配，還曾收過兩大箱的滴雞精，當時萁萁解釋可以高雄放一箱、台北放一箱，還說買多一點會比較便宜，結果回到高雄後發現已經過期一段時間，萁媽因為捨不得，所以就加熱自己喝掉。