民進黨桃園市長參選人林智堅身捲論文門、新竹棒球場事件，浮出「換堅」說法。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航以棒球比賽巧妙比喻，引發熱議。

周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文指出，棒球比賽中，A隊投手被打爆時，大喊「不要換～不要換～」的當然是對手B隊的球迷，A隊的球迷是吵換投時機，另外老球迷會知道，B隊「不要換～」後面接的是「換了也沒用～不如不要換～」，因為他過去就是在大鼓旁邊帶頭喊這種鬼話。

周偉航提到，自己早在7月7日就曾分析「換堅」，認為一些綠營論述是把全國博碩士當笨蛋，與其這樣不如換人，方案一是桃園市議員鄭運鵬，方案二是嘉義市立委蔡易餘，但蔡易餘目前遷戶籍已經來不及了。

周偉航說明，有人說雖然不能「換堅」，但林智堅也可以自己退出，「這也是一招，因為民進黨現在講的都是提名程序上已經完成沒辦法換，但還是可以候選人自己退」。