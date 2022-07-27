烏克蘭利用M142海馬斯(HIMARS)火箭，連續打擊刻松市(Kherson ,刻爾松)的聯外橋樑，橋面出現明顯的受損，於是俄羅斯關閉了橋樑的通行。俄羅斯強調，結構性並未受到影響。

刻松市是俄羅斯佔領中，少數位在聶伯河以西的城市，因此橋樑一但中斷，俄軍將很難撤退。烏克蘭從上星期開始，持續利用海馬斯打擊唯一橫跨第聶伯河的橋樑，也就是安東諾夫斯基大橋(Antonovsky bridge)，橋面目前出現8個露出鋼筋的破洞。

路透社報導，俄羅斯任命的刻松市政府副長史特雷穆索夫（Kirill Stremousov）說，大橋已關閉民用人車通行，但是橋樑結構仍然完整，並未受到轟擊的影響。

📹Video from the Antonovsky Bridge after the night strike by the Armed Forces of Ukraine



The bridge is no longer suitable for the movement of equipment. pic.twitter.com/Ddy2i3JziO — Ukraine NOW (@UkraineNowMedia) July 27, 2022

從照片來看，海馬斯確實非常精準，所有的破洞全部集中在同一處，不過也反映了海馬斯不是專門破建橋樑的武器。

分析師表示，烏克蘭打擊大橋，對於烏南的反攻作戰相當重要，刻松市的俄軍可能陷入毫無退路的局面；還有一種看法認為，打擊安東諾夫斯基大橋，也是打擊刻赤大橋(連通俄羅斯與克里米亞半島)的練習的模擬。