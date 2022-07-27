指定科目考試自111學年度起改為「分科測驗」，大學入學考試中心今(27)日公布分科測驗成績，專家表示，今年各校科系採計不同科目，其中數乙遭刪除，改採數甲、數A等，許多學生無所適從，建議學生應把100個志願都填滿，也推估今年缺額恐高達1.4萬人，是相當可怕的趨勢。

升學輔導專家劉駿豪今(27)日分析今年度分科測驗，他說，今年度起指考改為分科測驗，面對採計科目的改變，對理組可能還好，但對文組的選填志願影響則較大，也因為採計科目的混亂難做落點分析，建議學生只要知道自己成績的大概位置，就能從相關學校和科系來擴填志願，無須每個都細算，「100個志願能填滿就填滿」。

劉駿豪進一步指出，許多學校110年度和111年度的科系採計科目幾乎不一樣，其中數乙不見是很大的影響因素，改以難度更高的數甲、數A、數B來取代，對成績前段的學生而言，選填志願並非難事，但中段學生會因為這次採計科目的改變使得分數往下掉，也建議官方應把100個志願的限制拿掉，讓所有學生都有機會。

劉駿豪另指出，今年分科測驗招生名額3.9萬多人，但全國報考人數僅2.9萬多人，實際選填志願人數可能落在2.4到2.5萬人，等於缺額超過1.4萬人，若明年應屆生人數更少，這樣的缺額會是很可怕的趨勢。

補教界教師藍天予表示，今年因為各校社會科採計不同科目，採用PR值排名可回推今年的可能落點。