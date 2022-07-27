南部地區萬安45號演習於今日進行，多數民眾配合指揮，立即就近疏散避難。不過在高雄新興區卻有一名騎乘單車的韓姓男子不肯配合，員警多次勸導他先停到騎樓，但韓男不願配合，警方於演習結束後將他帶回派出所，後續依《民防法》函送警察局予以裁罰。

萬安演習期間於27日登場，就在警報響起沒多久，一名40歲韓姓男子於13時35分許騎著單車，行經新興區八德一路與南華路口時準備過馬路，員警將他攔下，並說：「配合一下，停到騎樓，現在演習期間，到騎樓就好了30分鐘而已」，不過韓男不願配合，執意坐在單車上，表示就是要到對面，並說：「我又沒怎樣」，其他員警見狀也上前勸他先移到騎樓處，不過韓男卻說：「我不要，我要在這邊」，眾人合力告知他演習期間不能移動，麻煩他配合。

由於韓男不聽勸，員警只好請他出示證件，他一度還是不肯配合，最後將人帶回派出所，後續可依《民防法》第21條及第25條規定，可處罰新台幣3萬至15萬元，函送警察局予以裁罰。