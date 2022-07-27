路易莎創辦人黃銘賢期望透過新產品愛護環境，也讓消費者吃了不怕負擔。（路易莎提供）

近年未來肉(植物肉)蓬勃發展，據網路資料庫Statista數據顯示，植物肉市場在2020年達到66.7億美元，預期2026年可達到167億美元。連鎖咖啡廳路易莎看準趨勢，推出磚壓三明治及麥香三明治系列產品，即起至8月14日上市，也盼透過新品達到節能減碳目標。

路易莎選擇由Lypid活優科技透過創新微膠囊技術與配方研發出的純植物製油脂 PhytoFat，其熔點高達 165°C，突破植物肉的熔點限制，擁有更近似真實肉類的口感，高溫烹調下依舊軟嫩多汁。而PhytoFat油脂主要成分 97％ 為植物油和水，所以未來肉的脂肪量不到墨西哥辣椒豬肉漢堡排及瑪芬豬肉漢堡排的7成，飽和脂肪量也少了一半。

熱愛健身運動的路易莎創辦人黃銘賢，以親身經歷分享，之前健身為了增加肌肉量，攝取過多高蛋白產品，竟造成膽固醇逼近300，經過一番調整加上多吃植物肉排產品，如今膽固醇恢復了正常，因此他大力推動植物肉系列產品，希望「滿足美味的同時，也能讓身體，地球更美好。」