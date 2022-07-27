新北市原民局7月31日起將在烏來區舉辦6場「烏來歷史走讀活動」，並在烏來泰雅民族博物館「Mzyugi Ulay舞熠烏來」特展描述1950至1990年代烏來原民觀光發展，將帶領民眾實地走訪各大觀光景點舊址，體驗烏來舊有的觀光文化。

烏來歌舞觀光在1960年代極為盛行，烏來村民周旭東、周志朗及林源治等人曾在1966年募股成立「烏來山胞觀光股份有限公司」（即山胞公司），在烏來瀑布區設立大型歌舞表演場及藝品販售部鄰村的福山、忠治、信賢及孝義等泰雅族人也紛紛遷入烏來從事觀光生技工作。

歌舞發展盛況空前，也奠定多數烏來泰雅族人的經濟基礎，但隨著山胞公司在1990年代遭惡火毀壞後，烏來歌舞觀光產業也慢慢沒落。

原民局長羅美菁表示，烏來早期從「清流園」到「山胞公司」都帶動歌舞觀光發展，後續還有「烏來山地文化村」等景點，使得南勢溪流域遊憩產業獲得發展契機，也促成烏來雲仙樂園、高空纜車的興建，影響台車變貌、使用功能。這次歷史走讀活動將帶領國內外遊客遊歷烏來路線，將重現的泰雅傳統歌舞表演、人文景致盡收眼底。

羅美菁說，這次活動也邀請到烏來山地文化村舞者楊玲玲編舞，邀集當年舞者再度集訓練舞，屆時將帶領重返過往烏來的觀光發展盛況，感受烏來原住民族樂舞年代。由於每場走讀僅限20人，額滿截止，詳細活動資訊可至「新北新原鄉 新北原民局」FB粉絲專頁及原民局官網查詢。