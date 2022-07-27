美國證交會(SEC)傳出在審查中概股會計底稿時，不接受北京設制的訪問限制的要求，中概股疲軟。另外內房股疲弱，皆拉低了港股表現。

周三香港恆生指數收跌235.84點或1.13%，為20670.04點。國企股(H股)跌93.72點或1.30%，為7091.47點。

騰訊跌2.8%，報320.0港元，股價來到近4個月新低。

聯準會今日稍晚升息將啟動，科技指數也下跌1.3%。

人民幣承壓，地產股下跌，投資人擔心爛尾樓停貸風波將擴及到房地產和銀行業。顯見中國的房地產和新冠防疫政策，仍是市場關注焦點。

滬深300指數的地產股下跌2%；恆指地產股跌2.4%，領跌其它板塊。

碧桂園暴跌15.0%，報3.16港元，碧桂園服務也大跌22%；該公司宣布折價配售新股，每股折價為3.25港元，較周二收盤價折讓12.6%。

阿里巴巴跌3.25%，報101.0港元。市場關注阿里雙重上市的效果，美銀認為對阿里在港交所發展有利，維持買入評級，目標價430港元不變。