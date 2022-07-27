斥資12億改建的新竹棒球場啟用後負評不斷，不少球員都因此受傷，像是富邦悍將外野手林哲瑄就因場地不良而重摔，若開刀今年球季恐報銷，讓球迷替他打抱不平。身為資深棒球迷的百萬YouTuber蔡阿嘎，昨（26日）上架一支開箱新竹棒球場的影片，藉此暗酸：「很多石頭可以玩喔！」

蔡阿嘎26日在新的YouTube頻道「蔡阿嘎543」放上第3支影片，主題是響應全台最熱門議題「新竹棒球場」，短短14秒的內容中，蔡阿嘎把新竹球場被爆出的缺點全部嘲諷一遍，像是味全龍大師兄林智勝賽前下階梯時不慎踩到邊角而滑倒、女廁門裝反無法上鎖、林哲瑄撲接時遭外野草皮砂石弄傷等，最後在片尾大酸特酸：「很開心今天來參觀新竹球場，很多石頭可以玩喔！」

影片曝光不到一天，就有4.8萬點擊數，許多網友紛紛留言：「以14秒詼諧逗趣影片，點出新竹球場令人詬病之處，使粉絲們莞爾一笑，只有阿嘎能超越阿嘎」、「超好笑哈哈 新竹球場真的很扯」、「太嗆了太嗆了」、「小心被出征啦」。

新竹棒球場才開幕2天，就因品質不良進入修膳期，重起之日遙遙無期，遭到外界猛烈批評，對此市府政風處表示，目前全案已進入司法調查階段，政風處會依法全力協助新竹地檢署檢察官調查，包括調閱相關契約、卷宗甚至人員的約談。