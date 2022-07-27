農委會主委陳吉仲（右三）今到花蓮玉里鎮及吉安鄉參加農業活動，花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左二）全程陪同出席，被外界視為陳吉仲今天到花蓮目的是在替她輔選。（羅亦晽攝）

九合一選舉腳步逼近，前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）獲民進黨徵召參選花蓮縣長，農委會主委陳吉仲今到花蓮玉里鎮及吉安鄉參加農業活動，在致詞中對全程陪同Kolas讚許有加，被外界視為在替她輔選。對此，陳吉仲否認並表示，2人曾是同事，均對土地有深深認同，不只理念一樣，更需要一起對花蓮的農業盡最大的努力。

陳吉仲今上午先到花蓮玉里鎮長良有機集團栽培區視察擴大灌溉服務成果，下午則赴花蓮區農業改良場參加吉野一號米新書發表會，特別的是，Kolas Yotaka全程陪同出席，陳則頻頻在致詞中，對曾在花蓮擔任立委的駐美代表蕭美琴及Kolas讚譽有加，被外界認為他今天到花蓮的目的是在替她輔選。

對此，陳吉仲受訪否認輔選一事，強調今天的行程是公務行程，係因曾在行政院與Kolas是同事，不僅對她感到相當敬佩，並被其日前出版的新書《愛是一條線》中的一句對土地認同的話深深感動。

陳吉仲接著說，Kolas不僅對土地認同，甚至在大眾對原住民有錯誤認知時，更願意勇敢站出來爭取，也因著自己和她同樣對這塊土地有深深的認同，不只理念一樣，更需要一起來行動，花蓮是Kolas的故鄉，自己和她絕對會對花蓮的農業盡最大的努力。

Kolas補充說明，農業是花蓮的驕傲，也是花蓮歷史的一部分，所以自己今天其實是以回家的心情ㄝ來關心土地上的一草一木，並和老同事一起希望花蓮會更好。