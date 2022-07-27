大陸新生代女星劉浩存甜美外貌加上清秀氣質，學生時期參加張藝謀電影海選在眾多參賽者脫穎而出，沒正式出道就已拍了名導張藝謀2部作品，外界也將她封為「最美又嫩謀女郎」；劉浩存近日替「第13屆青年電影手冊年度盛典」拍宣傳照，和工作人員合照零修圖模樣掀暴動，纖瘦身形惹憐。

劉浩存被譽為歷代謀女郎之中最美的，不僅有外貌，當初還以藝考第一名成績進入北京舞蹈學院，是公認的校花，絕美外貌讓她在張藝謀的電影海選中脫穎而出，事後張藝謀更大讚她可塑性極強，誇她是「天生就吃這碗飯」；在出道後，劉浩存美貌一直都是外界關注焦點，也經常成為熱搜話題。

劉浩存零修圖模樣又掀起網友熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

劉浩存2021年時以電影《一秒中》摘下「第12屆青年電影手冊年度盛典」年度新演員獎，近日她也現身「第13屆青年電影手冊年度盛典」，拍攝宣傳照畫面流出，她微卷的長髮披肩，穿了一襲蝴蝶結設計的黑色緊身禮服，狀態看起來青春洋溢。

而劉浩存也親切地和工作人員合照，零修圖模樣讓人被她的純天然顏值震撼，露齒燦笑電暈大票粉絲；不過，有些人注意到劉浩存似乎又瘦了，站在男工作人員身邊，身形完全是對方的一半，不免讓外界擔心她過於消瘦，希望她能注意身體健康。