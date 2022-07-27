民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，關鍵人物調查員余正煌今天不忍了，聲明強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。沒想到今（27）日就有網友在臉書社團，貼出疑為余正煌本人在7月初論文門剛爆發時，和友人的LINE對話紀錄，對話顯示余說出「真拷貝」、「我有口難言」，引爆網友熱議，直呼「一語雙關」、「真拷貝是雙關玩笑吧」。

余正煌聲明全文曝光。

有網友在臉書社團《新竹踢爆王》PO出一篇「誰拷貝誰？」的文章，指出余正煌在7月初論文門爆發時，面對友人及法務部系统的詢問，已原原本本說明過程，同時也告訴好友說事實就是這樣，不會附和林智堅的說法。該文也PO出余正煌半個多月前與友人的LINE群組對話截圖，友人先貼出陳明通的聲明，問聲明中的「余正煌」是他本人或同名同姓，余先回應「是我」，接著表示「真拷貝」、「我有口難言」。

有網友在臉書社團中貼出當時余正煌在7月初論文門剛爆發時和友人的LINE對話紀錄。（取自臉書社團《新竹踢爆王》）

PO文網友表示，由於余正煌今日公開聲明他絕無抄襲，那麼，他在半個多月前於群組所說「真拷貝」，是不是可以反過來做這樣的推論：「有人拷貝了我的論文」但「我有口難說」？而這份對話紀錄曝光後，許多網友紛紛在PTT論壇上留言討論，「拷貝忍者林智堅」、「真拷貝是雙關玩笑吧」、「誰拷貝誰要講清楚啊」、「不愧是高材生，玩起雙關都那麼遛」、「民主國家，有口難言」、「一語雙關」、「雙關高才」、「真拷貝，道盡內情」。

余正煌今發表的聲明指出，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。