女星郭碧婷與港星向華強的大兒子向佐，因參加綜藝節目認識，向太陳嵐在該節目多次表達對郭碧婷的喜愛，並積極撮合向佐與郭碧婷，兩人於2019結婚，生下兩個孩子，不過近日傳出向佐趁著老婆坐月子，私下帶著一名女子回北京的住處，婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，兩位當事人都沒有出面，由婆婆向太發聲澄清，並撂下重話要提告，近期有網友發現向佐和郭碧婷疑似沒領證，引發熱議。

向佐先前被拍帶女子回與郭碧婷在北京的婚房，當時向太澄清女方只是幫兒子談工作的「大姐姐」，兩人沒有外界猜想的親密關係，昨又傳出一名網紅疑似自曝曾被向佐私約，但她稱男方已有家室婉拒，向太雖表面上沒發文，私下卻告知網友已經請律師蒐證準備提起訴訟。

而郭碧婷的爸爸先前寫下：「吃冰消消火氣」，引來網友狂猜是否也因女婿緋聞火大？他隨即澄清：「哎啊我不就吃個冰留言，那（哪）來那些有的沒的不愛聽」，並強調：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」、「你們只看到表面，不是不來是過不來，早就想來無耐（奈）過不來懂嗎」，力挺向佐。

有網友爆料郭碧婷沒有簽名。（圖／微博）

有網友發現向佐和郭碧婷曾兩次申請註冊結婚，但兩次都只有向佐簽字，郭碧婷沒有簽字，疑似兩人並未領證，而向佐的發言人表示，之前兩人在台北登記，但因為疫情原因，郭碧婷無法前往香港登記，遞交資料3個月內沒有註冊就自動作廢，需要重新進行登記。向太過去也解釋沒有在香港領證的原因，稱擺喜酒就是正式夫妻了，且香港領證要公告一個月沒有人反對才能領。

向太說擺酒就算結婚。（圖／微博）

許多網友評論：「孩子都生了居然沒領證」、「咋的意思是郭碧婷不同意嗎」、「郭這是為自己留了退路嗎」，目前向太還沒做出回應。