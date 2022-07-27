AHK亞洲健康王將於8月5日下午2點到5點台灣大道4段JMall廣場舉辦「找回行動力．看見新膝望」。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

爸爸的健康就是孩子的幸福，父親節送再過不久就是88父親節，澄清醫院中港院區舉辦「今年超了沒？一起健康腹超作檢查活動」，而AHK亞洲健康王也特別與專業醫師團隊舉辦全台巡迴健檢義診活動，透過專業骨科醫生指導正確的關節脊椎保養及攝取營養素的方式，幫爸爸們守住好骨氣。

澄清醫院中港院區日前舉辦「今年超了沒？一起健康腹超作檢查活動」，200位民眾湧進醫院，該院出動四台檢查機器、四位胃腸肝膽科醫師，以實際行動響應公益。

澄清醫院總院長周思源表示腹超檢查是普及肝病篩檢，同時提高肝病治癒率的一大利器，每年約有一萬人因肝硬化、慢性肝炎及肝癌死亡，為宣導預防檢查的重要性，該院與全台16家醫療院所，共同舉辦免費腹超檢查活動，幫助患者們早日揮別「肝苦人」。

另，為幫助民眾了解自己的骨質狀況及後續保養，AHK亞洲健康王也選在父親節前夕與專業醫師團隊走入社區辦理「找回行動力．看見新膝望」全台巡迴健檢義診活動，透過專業骨科醫生指導正確的關節脊椎保養及攝取營養素的方式，及早發現問題，提升自我保護力。

該活動巡迴北、中、南三地進行，台中場於8月5日下午2點到5點率先在台灣大道4段JMall廣場登場，內容包括量血壓、測量體重及體脂、骨密度檢查。並邀請台北懷寧醫院副院長暨骨科主治醫師戴念國、輔仁大學附設醫院骨科主治醫師徐得愷，以及專業運動治療師在義診現場為民眾解答關於關節保健的疑難雜症。