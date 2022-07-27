網友在《新竹踢爆王》貼出LINE截圖，面對友人提出指導教授陳明通的聲明，余正煌回覆，「真拷貝」、「我有口難言」。（截自臉書社團新竹踢爆王）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門續燒，有網友在臉書社團《新竹踢爆王》貼出余正煌在7月初論文門爆發時，面對友人貼出指導教授陳明通的聲明時，余正煌則回覆，「真拷貝、我有口難言」。

1名網友在臉書社團《新竹踢爆王》貼出LINE截圖，指出在論文門爆發時，余正煌面對友人及法務部系统的詢問，余不但說明過程，也告訴他的好友說，「事實就是這樣，不會附和林智堅的說法」。

根據該網友發文，余正煌在半個多月前，面對友人提出指導教授陳明通的聲明時，余正煌也回覆「真拷貝」、「我有口難言」。

該名網友也猜測，余正煌在27日發出聲明指絕無抄襲，因此在半個多月前於LINE所說「真拷貝」，是不是可以反過來推論，「有人拷貝了我的論文」但「我有口難說」？

余正煌27日在聲明中指出，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會，外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符，倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。