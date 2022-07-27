服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST），推出創新技術，強化個人運算產品的永續性。此款名為ST-ONE的新晶片將提升各種AC-DC轉換器的效能，且完全符合USB-PD 3.1標準，包含筆記型電腦和智慧型手機充電器。採用ST-ONE新轉換器可以減少二氧化碳的排放量及塑膠的消耗量。

新ST-ONE晶片可與採用先進氮化鎵（GaN）半導體技術的意法半導體MasterGaN電源輸出模組搭配使用。GaN晶片能有效地省電及縮小設備尺寸。

儘管筆記型電腦提供省電設置的選項，但如果能配備更高效的電源轉接器，每台機器便能節省更多電能，以改善環境和碳足跡。ST-ONE晶片為對電源控制進行優化，可回收在傳統電路中以熱量形式耗散的電能。該產品還簡化了電路設計，大幅減少電源元件的數量，使這種類型電源更穩定、更易於入手，並且能在市場中被廣泛採用。

意法半導體工業和電源轉換部總經理Domenico Arrigo表示，如果使用ST-ONE能量回收電路設計，每個電源轉接器的效能至少能提升1％，那全世界就可以節省約93兆瓦時的電能，相當於15座核電廠的輸出功率。此外，如果全球10億個充電器都採用了ST的技術，便能節省多達20萬噸的塑膠和原料。

塑膠等耗材減少是透過提升「功率密度」來達成，高功率密度讓更小的元件能夠處理更大的功率輸出，因此也能降低回收及環境成本。

ST-ONE針對新型非互補性有源鉗位反激拓撲設計進行優化，其支援65W以上的功率，相較準諧震反激等拓撲的效能更高。

該晶片是全球首款單封裝整合Arm Cortex-M0+內核心的可程式設計離線電源控制器、高壓啟動電路、同步整流控制器，以及USB供電（USB-PD）電路的數位電源控制器。

ST-ONE包含控制功率轉換所需的全部周邊配備。USB-PD通訊位於次級電路，並提供加強型電流隔離功能，讓初級和次級電路交流時符合用電安全規範。

使用具有先進寬能隙電晶體和優化的驅動器的MasterGaN整合功率級，轉接器能夠在更高的開關頻率下運作，藉由使用尺寸更小的磁性元件，最大限度地提升功率密度。

ST-ONE配備64KB嵌入式快閃記憶體，供設計人員自訂USB-PD協議和功率轉換級。ST-ONE控制器快閃記憶體預裝USB-PD 3.1PPS認證韌體，為使用者提供設計標準電源的一站式解決方案。ST-ONE現已量產，其採用SSOP36封裝。