新竹市代理市長陳章賢（左）也針對攝影台位置，確認合適的轉播設備擺放區。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府積極改善新竹市立棒球場缺失，代理市長陳章賢27日邀新竹市棒球委員會總幹事阮瀚逸及龍來球場公司針對球場紅土、草皮區等會勘，陳章賢表示，針對各使用者所提出的建議，市府將嚴謹評估施作程序與方式，讓所有的項目能夠盡速改善到位。

阮瀚逸表示，因天氣炎熱、含水量嚴重不足，且新竹風勢強大，各噴頭澆灌部分嚴重受到風阻，交接介面於風大時會有水量不足狀況，造成草皮枯黃、紅土過乾。

他建議，應該增加草皮澆灌頻率，確保每個場地介面、交接縫處都能夠完整噴灑；紅土區則將針對各黏土層、砂礫等成分，提出建議挖除表層土礫，清除石頭後，再補上細紅土，加強硬度等相關施作工法。

市府指出，因現場紅土顆粒太大，會勘後將依據味全龍總教練葉君璋於賽前整理的一壘壘包狀態，試做一壘往本壘整段紅土區，並請味全龍球團確認無誤後，再做整個球場紅土區調整。

市府表示，棒球場內、外所需環境調整，包含球員休息區、內外野、燈光與打擊視覺區等議題進行盤整，並邀請場地改善小組就各項目給予意見，今天並由龍來公司、新竹市體育會棒球委員會確認改善項目，明天將召開改善小組會議，並邀集球員工會代表、球團代表加入，希望以使用者的角度來改善。