環保暨高階基材廠台光電(2383)公布第2季及上半年財報，第2季稅後盈餘為10.82億元，季減18.22%，單季每股盈餘為3.25元，累計上半年每股盈餘為7.23元。

受到消費性產品需求仍處疲弱，以及第2季大陸封城停工影響，台光電第2季合併營收達99.83億元，季增0.65%，營業毛利為22.96億元，季減7.9%，單季合併毛利率為23.01%，季減1.97個百分點，營業淨利為14.53億元，季減11.95%，營業淨利率為14.56%，季減2.09個百分點，單季稅後盈餘為10.82億元，季減18.22%，單季每股盈餘為3.25元。

台光電表示，第2季營收較第1季微幅成長，主要是因基礎建設網通類產品市佔持續增加，出貨成長所致，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的衝擊。

台光電憑藉著全球第一無鹵環保材料及領先同業的高階HDI技術基礎，隨著新一代伺服器平台的推出，預計在新平台的市佔率將大幅成長；且400G交換器產品的市佔率亦會較前一代產品有倍數以上的成長；在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收佔比繼續提高。

台光電表示，消費性市場受到高通膨導致消費者購買力下滑、供應鏈上下游廠商庫存偏高、及俄烏戰爭尚未結束等三大變數影響，上半年手機暨筆電的銷售數字較去年同期下滑，下半年消費性產品的需求是否能較上半年止跌回升，這三大變數將是觀察產業是否脫離谷底的重要指標。

雖然總體經濟環境充滿變數，惟企業產品規格升級的趨勢不會改變，在伺服器新的平台，台光電市佔比前一代持續大幅成長，交換器400G產品的市佔亦較前一代持續增加市佔；即使市場處於逆風的狀況，台光電的競爭力仍持續在增強，當市場處於順風時，台光電營運爬升的速度會更勝於以往。