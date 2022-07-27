台北市勞動局長陳信瑜因去年涉嫌不實使用及核銷首長特別費，向她丈夫所創辦的異象國際公司購買以色列品牌紅酒，金額3萬4650元，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書等罪，台北地檢署27日指揮調查局台北市調查處搜索陳女2處住居所，約談陳女到案。

檢調調查，陳女去年以首長特支費向丈夫所創辦的異象國際公司購買紅酒，作為贈與社團及員工尾牙慰問摸彩的禮品，2筆金額分別為1萬5750元、1萬8900元，由於核銷及使用過程有不實情形，疑涉貪汙、偽造文書罪。

今年4月，台北市議員要求陳女在市議會民政委員會進行專案報告，陳女坦言有2筆先生所創辦的異象國際公司單據，超出1萬元額度，用來購買紅酒，做為禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，因2筆共超過1萬4650元，違反《公職人員利益衝突迴避法》，她已依規定繳交罰款。

但當時陳女強調，特支費在1萬元以內，可以向任何人購買商品，包括家人，只要單筆在1萬元以內，且每年有10萬元的額度，這是法律明文規定，並稱會向異象公司購買紅酒「是因專利跟唯一」。

陳女並在臉書發文解釋，丈夫自揹負家族負債後，也只是個受僱勞工。而特支費明定可以向任何人購買商品，只要單筆金額在1萬元額度內。但她仍對於超出1萬塊額度購買尾牙商品，向社會大眾道歉。

陳信瑜除涉不當使用特別費外，另遭檢舉洩漏《鏡電視》員工清冊與投保資料，因北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，北市議會依據政風報告向北檢告發。北檢另案偵辦陳女是否涉犯《個資法》、《刑法》洩密罪。

陳信瑜爭議不斷，另遭爆料為副市長黃珊珊「助選」行政不中立，還爆出以標案圖利前機要等諸多爭議情事。