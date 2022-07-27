民進黨桃園市長參選人林智堅先前才因論文抄襲重創聲譽，近日再因新竹市棒球場未完全驗收就搶著開幕、導致球員受傷，雖然林多次為此公開道歉，但國民黨桃園市長參選人張善政27日受訪時強調，林智堅戶籍已遷離新竹，要改選桃園市長，「現在沒有身份去道歉和負責任，他再怎麼講都沒用。」

張善政下午接受廣播節目專訪後接受媒體聯訪，他表示，現在球場已變成這樣子，道歉也沒用，畢竟林智堅戶籍已經遷離新竹，要在桃園選市長，「現在沒有身份去道歉和負責任，他再怎麼講都沒用」，希望林能夠跟新竹市府談談如何設法彌補，聆聽球迷、球員意見，但不用再道歉，道歉一百遍也沒用。

不過，由於張善政日前在臉書評論該事時，竟稱呼近期受傷的富邦悍將外野手林哲瑄為「旅長」，但「旅長」一詞是不滿林哲瑄與隊友相處的球迷所給的稱呼，張也因此被網友狂酸。對此，張善政表示，那件事情他要跟球員、大眾說聲抱歉，希望對方盡快康復。

林智堅張善政棒球場林哲瑄