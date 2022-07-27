「布袋戲前瞻沙龍」邀請學界、藝文團隊、藝師提供意見，縣長張麗善親自出席，雲林縣知名布袋戲工作者昇平五洲園團長林政興、真雲林閣掌中劇團長李京曄、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑均到場。（雲林縣府提供）

雲林縣府正趕工興建「臺灣布袋戲傳習中心」預計2023年啟用，縣府導入「軟體先行」概念，日前舉辦「布袋戲前瞻沙龍」聽取布袋戲工作者對傳習中心的願景，布袋戲知名大師們踴躍發言，盼望能讓後代學子有系統地學習，挖掘出布袋戲的深度。

「布袋戲前瞻沙龍」邀請學界、藝文團隊、藝師提供意見，縣長張麗善親自出席，雲林縣知名布袋戲工作者昇平五洲園團長林政興、真雲林閣掌中劇團長李京曄、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑均到場。

張麗善表示，「布袋戲傳習中心」除肩負布袋戲文化傳承任務，也是雲林縣未來的重要觀光資源，此時需借重國內外專業協助，與國際偶戲藝術接軌，由臺灣意象走向國際舞臺。

已在國小校園傳承布袋戲20年的林政興表示，希望未來布袋戲傳習能有教育部認可的學制方式，不只進行扎根教育，並盡可能挖掘可能性，讓布袋戲業界更有開闊視野及深度。

始終走在創新路徑的李京曄則認為，布袋戲一直在突破創新，創新可以說是布袋戲的傳統。金鷹閣電視木偶劇團長陳皇寶期盼讓年輕學子有系統性的學習。臺灣南北傳統戲劇協會理事長黃僑偉強調，帶入學科的理論基礎才能實現傳習的願景。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，布袋戲藝術年輕化是必然的趨勢，縣內也有許多布袋戲劇團結合科技，提供新視覺新體驗，如何扎根又順應數位趨勢面向世界是重要課題，8月24日將還有一場「布袋戲傳習中心論壇」，歡迎表演藝術領域、藝術教育工作、科技影視領域的產、官、學、專家共襄盛舉。