屏東地檢署偵辦內埔警分局貪汙案件，接獲線報指出，有現任、退休員警因涉及包庇內埔長青巷私娼寮遭到約談，亷政署協同警政署大規模搜索相關人員處所，已查扣相關跡證，並帶回3位現任及退休員警訊問，檢察官訊後依涉案情節重大、有串證之虞，向屏東地院聲押庭中。

屏東榮家附近私娼寮主要集中在長青巷及河南巷一帶，是內埔警方長期治安查察重點，警方多次查獲不少妨害風化案件並移送法辦，但這次傳出有員警涉案包闢，引發外界熱議。據了解，涉案除一名現任派出所員警外，其餘2人已退休。