雲林縣北港鎮旅美藝術家蔡爾平（右），設塑像記錄父親蔡深河行醫濟世精神。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮旅美知名藝術家蔡爾平，為紀念行醫濟世的父親蔡深河，與雕塑家合作打造雙親塑像，27日立於北港鎮南陽國小旁空地。蔡深河在北港成立「諸元內科醫院」，創新「針抽療法」治療肝膿瘍，救人無數，榮獲第4屆醫療奉獻獎，蔡爾平為記錄父親的行醫事蹟，特別設立塑像作為紀念。

旅居美國30餘年的蔡爾平，在紐約成立「Jewelry 10」藝術首飾品牌，並獲選「全美傑出工藝家」，前美國第一夫人希拉蕊等人都是其創作愛好者，2年多前蔡回到北港故鄉，除了持續藝術創作，推廣地方藝文，也著手整理父親蔡深河行醫濟世60年的事蹟。

蔡爾平與胞弟蔡爾信，27日將父母親的塑像設於父親母校南陽國小旁空地，配合雞鴨、腳踏車等泥塑，訴說父親親近土地，用醫術醫病、以藝術療心的行醫過程，附近住家見狀，紛紛主動前來幫忙，老一輩民眾表示「蔡深河醫師特別照顧窮困人家，是大家眼中的人格者」。

蔡爾平說，父親於1917年出生，畢業於日據時期台北帝國大學醫學部，又到日本鹿兒島大學取得醫學博士，選擇回到家鄉開設「諸元內科醫院」，就是希望以「沙漠總有一天也能墾出綠洲」的沙漠仙人掌精神，自我期勉在醫療資源困乏的雲林沿海地區，實現救人濟世的理想。

目前擔任諸元醫院院長的蔡爾信指出，父親創立醫院初期正值二次大戰，衛生條件不佳，許多人罹患肝膿瘍，沒錢醫治只能等死，父親創新「針抽療法」，以長針抽取肝膿瘍，救活3600餘人，美國海軍也與父親合作研究，發表論文將此技術推展至世界各地，救人無數。

蔡爾信表示，設立塑像緣於義民里里長吳國興建議，希望藉由父母親的塑像，記錄父親行醫濟世、母親背後支持的過程，同時發揚助人行善精神、推廣藝術文化風氣，打造更美麗的家鄉。