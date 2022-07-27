高雄市27日新增本土個案2630例，另新增2名兒童BA.5個案，為先前高雄BA.5首例的家人，為家庭群聚感染，經基因定序確認為BA.5個案，一名兒童低於10歲，另一名兒童則低於5歲，2人均已完成7天居家照護。

高雄市27日公布新增2630例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.88％，整體疫情趨勢評估仍為持續穩定緩降。今日也公布BA.5首例相關家人的病毒基因定序結果，新增2名小於10歲幼童為BA.5確診，為先前公布BA.5確診案的同住家人，為家庭群聚感染。

2位確診的兒童，一位是小於5歲男童，7／11出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6，另一位小於10歲男童，無症狀，採檢Ct值21.1，目前2人均已解隔康復。由於孩童發病前未出門，目前仍評估是由指標個案自職場感染，回家傳播可能性較高，相關職場確診者的定序持續進行中，以釐清傳播鏈。

高雄市長陳其邁也特別說明，BA.4、BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現顯著高於Omicron的重症或死亡風險，預防BA.4／BA.5突破感染最有效的方法就是落實個人「打疫苗、戴口罩、勤洗手」。

目前開放可接種第4劑對象包括50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，符合接種對象，請儘速預約接種。