高雄大林蒲遷村案卡關多年，高市府30日將到當地舉辦第3次說明會。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日提前到大林蒲傾聽鄉親心聲，其中深綠的前里長陳清水氣炸直說，遷村條件太差，誰想搬走？呼籲柯志恩若想在大林蒲拿到票，必須拿出比陳其邁更好的政策。
柯志恩今天受大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育邀請，前往大林蒲了解遷村爭議及居民心聲。黃琨育不滿直批，遷村條件差，推測若屆時真的遷村，大林蒲沿海六里恐約有半數居民會背負債。
黃琨育認為，現行大林蒲遷村條件比當年紅毛港遷村差很多，況且大家住透天厝習慣了，誰還想住在居住空間狹窄的大樓；他痛批，過去大林蒲人被政府強占地，變成臨海工業區，現在政府還如此鴨霸，他預告30日當天要號召近百人帶頭抗議。
黃琨育指出，遷村草案修訂只同意多1倍的搬遷費，其他幾乎和草案一模一樣。遷村權益促進會主張：包括空汙補償費每戶250 萬，安置費450萬；所有私有地1坪換1坪，不足坪者補足及沒有房產的第二代比照紅毛港遷村可以認購 26～30坪建地，建蔽率 90％以上，甚至建好26～30地坪二樓透天厝優惠低價給居民認購，建好直接入住。
大林蒲當地的民進黨籍前里長陳清水也加入這次「會前會」，他不諱言說，「我是深綠的，兒子是現在的里長」，自己也不敢公開說要支持柯志恩，但真的是氣到了，才會鼓起勇氣站出來向柯志恩表達心聲。
陳清水提及，大林蒲遷村案的土地根本不夠，條件又相當差，現在遷村案停擺，許多當地人的老屋不敢修繕，也有人怕搬遷後，房子變很小，「以後子孫會氣到沒人要拜神祖牌」。他呼籲，柯志恩必須拿出好的政策及魄力，才能在大林蒲拿到票，「一定要比陳其邁好，大家才會給你掌聲、投得下去」。
柯志恩在1小時的會議中，細細聆聽鄉親訴求，也頻頻做筆記。她表示，不管過去誰執政，政府真的欠大林蒲很多，若搬家就要歡喜搬家，而不是被中央逼得要搬，不能讓居民帶著委屈怨懟被逼迫離開故鄉。此外，在遷村前，市府不能忽略基礎建設及原大林蒲居民的基本權益，市府應向居民展現誠意、積極溝通。
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