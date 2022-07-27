國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育邀請，前往大林蒲了解遷村爭議及居民心聲。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育邀請，前往大林蒲了解遷村爭議及居民心聲。（柯宗緯攝）

高雄大林蒲遷村案卡關多年，高市府30日將到當地舉辦第3次說明會。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日提前到大林蒲傾聽鄉親心聲，其中深綠的前里長陳清水氣炸直說，遷村條件太差，誰想搬走？呼籲柯志恩若想在大林蒲拿到票，必須拿出比陳其邁更好的政策。

柯志恩今天受大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育邀請，前往大林蒲了解遷村爭議及居民心聲。黃琨育不滿直批，遷村條件差，推測若屆時真的遷村，大林蒲沿海六里恐約有半數居民會背負債。

黃琨育認為，現行大林蒲遷村條件比當年紅毛港遷村差很多，況且大家住透天厝習慣了，誰還想住在居住空間狹窄的大樓；他痛批，過去大林蒲人被政府強占地，變成臨海工業區，現在政府還如此鴨霸，他預告30日當天要號召近百人帶頭抗議。

黃琨育指出，遷村草案修訂只同意多1倍的搬遷費，其他幾乎和草案一模一樣。遷村權益促進會主張：包括空汙補償費每戶250 萬，安置費450萬；所有私有地1坪換1坪，不足坪者補足及沒有房產的第二代比照紅毛港遷村可以認購 26～30坪建地，建蔽率 90％以上，甚至建好26～30地坪二樓透天厝優惠低價給居民認購，建好直接入住。

大林蒲當地的民進黨籍前里長陳清水也加入這次「會前會」，他不諱言說，「我是深綠的，兒子是現在的里長」，自己也不敢公開說要支持柯志恩，但真的是氣到了，才會鼓起勇氣站出來向柯志恩表達心聲。

陳清水提及，大林蒲遷村案的土地根本不夠，條件又相當差，現在遷村案停擺，許多當地人的老屋不敢修繕，也有人怕搬遷後，房子變很小，「以後子孫會氣到沒人要拜神祖牌」。他呼籲，柯志恩必須拿出好的政策及魄力，才能在大林蒲拿到票，「一定要比陳其邁好，大家才會給你掌聲、投得下去」。

柯志恩在1小時的會議中，細細聆聽鄉親訴求，也頻頻做筆記。她表示，不管過去誰執政，政府真的欠大林蒲很多，若搬家就要歡喜搬家，而不是被中央逼得要搬，不能讓居民帶著委屈怨懟被逼迫離開故鄉。此外，在遷村前，市府不能忽略基礎建設及原大林蒲居民的基本權益，市府應向居民展現誠意、積極溝通。